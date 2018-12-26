AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı Oldu
1 saat önce
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına Mehmet Sarı seçildi.
AK Parti Safranbolu
İlçe Başkanlığına Mehmet Sarı
seçildi.
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya
'nın istifasının ardından yapılan temayül (eğilim) yoklaması sonrası Mehmet Sarı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına seçildi.
İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, Sarı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Karabük
ve Türkiye
'ye hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.
Ali Kaya, Safranbolu Belediye başkanlığı aday adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:12 Kaynak: AA
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