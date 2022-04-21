AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Sarı'dan "gıda zehirlenmesi" açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Sarı'dan "gıda zehirlenmesi" açıklaması

21.04.2022 20:57
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Sarı'dan "gıda zehirlenmesi" açıklaması

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, ilçede gıda zehirlenmesi vakasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, ilçede gıda zehirlenmesi vakasına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, yazılı açıklamasında, Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisleri'nde Safranbolu Belediyesinin hazırladığı iftarda, fırıncı esnafın ve bazı misafirlerin gıda zehirlenmesine maruz kalmasının kendilerini üzdüğünü ve endişelendirdiğini belirtti.

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Sarı, konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini, yemeklerden analiz için numune aldıklarını öğrendiklerini kaydetti.

Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak şunu sormak istiyoruz. CHP'li Safranbolu Belediyesinin Aslanlar SAKEM'i kapatarak, yeni açtığı bu sosyal tesisler ne kadar denetlenmektedir? Sosyal tesislerde hijyene riayet edilmekte midir? Bozuk gıda girişini kim denetlemektedir?"

Mehmet Sarı, zabıtaları Tarihi Çarşı'da değil, belediyenin sosyal tesislerinde denetim yapmaya çağırdı.

Safranbolu ilçesinde dün iftara katılan 27 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu.

Yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 27 kişiden 26'sı, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Mehmet Sarı, Safranbolu, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Sarı'dan 'gıda zehirlenmesi' açıklaması - Son Dakika


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