Son Dakika Haberleri: AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına Atama

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına Atama

1 saat önce

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya'nın aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan ilçe başkanlığına Av. Mehmet Sarı atandı.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına Atama, System.String[]
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya'nın aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan ilçe başkanlığına Av. Mehmet Sarı atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yaptığı açıklamada, " Geçtiğimiz hafta parti içi temayül yoklamasında teşkilatımız Av. Mehmet Sarı'dan yana oy kullandı. AK Parti Genel Merkez Teşkilatının da onayından sonra Mehmet Sarı'nın ataması resmi olarak gerçekleşti. AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına atanan Av. Mehmet Sarı kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Karabük'e, Safranbolu'ya ve Türkiye'ye hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Öte yandan kısa bir süre içerisinde AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı'nın yeni yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği açıklandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:15 Kaynak: İHA

Ali Kaya, Karabük, Mehmet Sarı, Safranbolu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı

Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:25:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına Atama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]