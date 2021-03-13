AK Parti sahaya indi - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partiden boşta kalan tüm vaktini Bilecik cadde ve sokaklarında geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresinde il başkanı seçilene Serkan Yıldırım, hayırlı olsun ziyaretlerinin azalmasının ardından tüm vaktini Bilecik cadde ve sokaklarında geçirerek, halkla bir bütün oluyor. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Yıldırım, vatandaşlarının halini ve hatırını soruyor. Vatandaşlar olumlu tepkiler alan Yıldırım, tüm vatandaşları partiye çay içmeye beklediklerini, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. - BİLECİK