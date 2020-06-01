AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı, Kızılay'a 300 ünite kan bağışladı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, koronavirüs nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını duyuran Kızılay'a bir destek de, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan geldi.

Gaziantep'te ilk olarak Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve Parti Teşkilatı Türk Kızılay'ı Gaziantep Şubesi'nin Şahinbey İlçe Teşkilatında kurduğu, kan bağışı çadırında Kızılay'a destek verdiler.

AK Parti tüm kademeleri ile stok sorunu çeken Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek verdi. AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, bağış kampanyasına desteklerini, "Yönetim kurulu, meclis, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerimiz ile birlikte son dönemde Korona virüs gibi sebeplerle stokları azalan #Kızılay'a 300 ünite kan bağışında bulunduk" ifadeleri ile duyurdu.