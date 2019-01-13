İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "20. ve 21. yüzyılın başında kararsızdık. Allah'ımıza hamdolsun bugün kararlıyız. O günlerde güçsüzdük, bugün güçlüyüz, o günlerde endişeliydik, bugünlerde endişeli değiliz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizle beraber yarınlarımıza umutla bakıyoruz. En önemlisi o günlerde lidersizdik, bugün Allah'a hamdolsun liderimiz milletimizin önünde, dünyanın önündedir." dedi. Serdivan
ilçesindeki Sakarya
Spor Salonunda Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik Sakarya'da yapılan törenin hayırlı olmasını diledi.
Ülkenin, toprakların ve vatanın çok olağanüstü dönemlerden geçtiğini anımsatan Soylu, şöyle konuştu:
"O zaman kararsızdık güçsüzdük, kuvvetsizdik, endişeliydik, çocukluğumuzdan beri hep dilimize bir şey pelesenk oldu, 'Bu makus talihi nasıl yeneceğiz, tersine çevireceğiz' diye. 19. yüzyılın başında hasta adam bir Türkiye
vardı, 20. yüzyılın başında yine hasta adam bir Türkiye vardı. 21. yüzyılın başına geldiğimizde önümüze hasta adam bir Türkiye bırakmışlardı. 20. ve 21. yüzyılın başında kararsızdık. Allah'ımıza hamdolsun bugün kararlıyız. O günlerde güçsüzdük, bugün güçlüyüz, o günlerde endişeliydik, bugünlerde endişeli değiliz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizle beraber yarınlarımıza umutla bakıyoruz. En önemlisi o günlerde lidersizdik, bugün Allah'a hamdolsun liderimiz milletimizin önünde, dünyanın önündedir."
Soylu, dava arkadaşlarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yardım bekleyen mazlum ve mağdurlar için sabah akşam kapı kapı dolaşarak Sakarya'da da rekorlar kırarak, tüm dünyaya mesaj vereceklerini bildirdi.
"Türkiye'yi solunum cihazından çıkarttınız"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
da Sakarya'ya çok büyük yatırımlar yapıldığını belirtti. Karasu
ilçesindeki BMC'nin temel atma törenini anımsatan Yavuz, Sakarya'nın savunma sanayisinin merkezi haline getirileceğini ifade etti.
Milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı bir başka sevdiğini aktaran Yavuz, "Zira 2002'den önce solunum cihazına bağlı olan Türkiye'yi solunum cihazından çıkarttınız, nefes aldırdınız, kendine getirdiniz, ayağa kaldırdınız, yürüttünüz hatta koşturuyorsunuz." şeklinde konuştu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, davanın ahlaki sorumluluğunu her zaman üzerlerinde taşıdıklarını söyledi.
Kentte yatay mimariden, çevrenin, yeşilin, doğanın ve su kaynaklarının korunmasından asla taviz vermediklerini vurgulayan Toçoğlu, "Bu süreçte ilk günkü heyecanımızla çalışma devam edeceğiz. Kendimiz aday olduğumuzda nasıl çalıştıysak yine aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
ise mazlum ve mağdurların yanında olmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiklerini aktardı.
Yerel seçimler öncesinde hazırladıkları projelerden bahseden Yüce, "Sakarya'da yatırımlar sürdürülmüştür, bundan böyle tamamlanan projeler korunacak, devam eden projeler ise süratle tamamlanacaktır. Sakarya Ada Treni'ne kavuşacaktır. Tarımın beşiği olan Sakarya'yı ekonomik kalkınma bölgelerinin merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de gönül belediyeciliğinde AK Parti'nin marka olduğuna değinerek, AK Parti ya da Cumhur İttifakı saflarında yer almanın, en güzel adaylık en güzel adanmışlık olduğunu, bu davanın bir neferi olmanın kendileri için her mevkiden daha değerli ve anlamlı olduğunu kaydetti.