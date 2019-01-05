AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüce Açıklaması

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, en önemli hedeflerinin Sakarya'yı bölgede ve ülkede tanınan, parmakla gösterilen bir kent haline getirmek olduğunu söyledi.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, en önemli hedeflerinin Sakarya'yı bölgede ve ülkede tanınan, parmakla gösterilen bir kent haline getirmek olduğunu söyledi.



Zafer Bilim Kültür Yardımlaşma Derneği (ZAFERDER), Sakarya İmam-hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMDER), Yetim Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (YÖÇEYDER) ve Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı (SAKVA) tarafından organize edilen, şair, yazar, televizyoncu ve hekim Senai Demirci'nin "Yarım doktor, çeyrek hoca" adlı programına katılan Yüce, kentte bugüne kadar gerçekleştirilen kültürel ve sosyal faaliyetlerin her alanda artarak devam edeceğini belirtti.



Kültürün her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Yüce, "Halkımızın istediği, beklediği ve bugüne kadar aldığı kültürel ve sosyal hizmetler aynen, hızlı ve artarak devam edecektir. En önemli hedefimiz şehrimizi, bölgemizde, ülkemizde tanınan, parmakla gösterilen bir kent haline getirmektir. Derdimiz, bizden sonra, sosyal kültürel açıdan gelişmiş, yetişmiş, milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil bırakmaktır." dedi.



Demirci ile program sonrası sohbet eden Yüce, daha sonraki tarihlerde de kendisini Sakarya'da görmek istediklerini yineledi, başarılarının devamını diledi.



Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen "Sakarya Buluşmaları"na da konuk olan Yüce, kenti için derdi olan isimlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Kentin farklı bölgelerinde 30 yılı aşkın süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Yüce, şunları kaydetti:



"Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda (DOKAP) 9 yılda 2 bin projeyi hayata geçirdik. Şimdi doğup büyüdüğüm şehre hizmet etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildim. Hemşehrilerimizin takdiriyle bu şehre hizmet etmeye talibiz. En önemli çalışma birlik ve beraberliği üst düzeyde tutmak olacak. Yeni yatırımlar, hizmetler arz-talep ölçeğinde değerlendirilerek hayata geçireceğiz. Bu şehir doğanın sunduğu tüm imkanlara sahip. Denizi, gölü, nehri, ovası, longozu, yaylaları bulunan bir şehir. İşte biz de doğal güzelliklerimizi tüm dünyaya tanıtacak çalışmalar yapacağız. Sakarya'yı 2023 vizyonunu en iyi ortaya koyan şehir haline getireceğiz."



Programa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, akademisyenler ve katılımcılar katıldı.

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