Son Dakika Haberleri: AK Parti Sakarya'da 15 İlçe Adayını Açıkladı

AK Parti Sakarya'da 15 İlçe Adayını Açıkladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Sakarya'da 15 İlçe Adayını Açıkladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.


Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

İl başkanı ve ilçe başkanları aday oldu


AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.


AK Parti Taraklı ilçesinde aday göstermeyecek


AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:


Adapazarı: Mutlu Işıksu

Akyazı: Bilal Soykan

Arifiye: İsmail Karakullukçu

Erenler: Fevzi Kılıç

Ferizli: İsmail Gündoğdu


Geyve: Murat Kaya


Hendek: Ali Kemal Sofu


Karapürçek: Orhan Yıldırım


Karasu: İshak Sarı


Kaynarca: Murat Kefli


Kocaali: Ahmet Acar

Pamukova: Cevat Keser

Sapanca: Özcan Özen


Serdivan: Yusuf Alemdar


Söğütlü: Koray Oktay Özten


Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:


Taraklı: İbrahim Pilavcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:07 Kaynak: AA

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