AK Parti Sakarya'da kan bağışı kampanyası düzenleyecek - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yarın kan bağışı etkinliği yapacaklarını bildirdi.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay Sakarya Şubesi ile sosyal sorumluluk projesi olan kan bağışı kampanyası organize edeceklerini kaydetti.

Yarın saat 14.00'de parti binasında kurulacak olan mobil kan merkezlerinde kan bağışlarını alacaklarını belirten Tever, "Ülkemizin dört bir yanında kan bağışı bekleyen vatandaşlarımıza duyarsız kalmamak adına Türk Kızılay'ına kan bağışı desteğinde bulunacağız. Ben buradan tüm hemşehrilerimize seslenerek kan bağışçısı olmaları noktasında gönüllü olmalarını rica ediyor ve yarın düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm gönüldaşlarımızı, hemşehrilerimizi davet ediyorum." ifadesini kullandı.