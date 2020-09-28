AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den itfaiye teşkilatına ziyaret - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Daire Başkanı Ayhan Orhan Orancı'dan faaliyetler hakkında bilgi alan Tever, tüm itfaiyecilerin haftasını kutladı.

İtfaiye teşkilatının, tüm canlıların hayatını kurtarmak adına kutsal bir görev yürüterek, çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini belirten Tever, "Sakaryamız'da son zamanlarda teşkilatımıza da bu kapsamda çok büyük görevler düştü ve hamd olsun birçoğu can kaybı yaşanmadan bertaraf edildi. Rabbim şehrimize, bizlere böylesi acı olayları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Tever, yangın ve kurtarma çalışmalarında, her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan itfaiye teşkilatına göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerden dolayı teşekkür etti.