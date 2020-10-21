AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den ziyaret - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, beraberindeki yürütme kurulu üyeleriyle MHP 13. Olağan Sakarya İl Kongresi sonrası yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ziya Akar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tever, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak Sakarya'daki çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüklerini belirtti.

Akar ile kenti ilgilendiren birçok konuda sürekli istişare halinde olduklarını ve uyumlu bir çalışma gösterdiklerini ifade eden Tever, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin birlikte milletin bekası için geleceği için memleketin hayrı için uzun vadede kurulan bir ittifaktır. Bu ittifak, bir kardeşlik ittifakıdır ve dava ittifakıdır. Bizler de ittifakın ruhuna uygun bir biçimde şehrimizin gelişimi için alacağımız her kararda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve teşkilatına, yeni yönetimlerinin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sakaryamız için atılacak adımlarda il başkanımızla, milletvekillerimizle beraber Cumhur İttifakı'nın ruhunu ortaya koyarak MHP'li kardeşlerimiz ile istişare içinde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar ise Tever ve beraberindeki heyete teşekkür etti.