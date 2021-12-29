Üye Girişi
AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, ziyaretlerde bulundu

29.12.2021 14:12
AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tever, beraberindeki heyetle Sakarya Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar, Hak-İş İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, Türk-İş İl Temsilcisi Cemal Yaman, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen ve Müteahhitler Birliği İl Temsilcisi Murat Bayrak'ı ziyaret etti.

Yeniden göreve seçilen Yontar'a hayırlı olsun dileklerini ileten Tever, "Eczacılık mesleği, halk sağlığında önemli yere sahiptir. Salgın döneminde de cefakarca ve fedakarca çalışarak rüştünü ispat eden tüm eczacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan genel kurulun tüm bölge eczacılarına ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Orhan Bey ve ekibine faaliyetlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde "Türkiye Ekonomi Modeli" hakkında bilgi de veren Tever, yeni asgari ücretin halkı memnun ettiğini belirtti.

Tever, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attıklarını vurgulayarak, spekülatif ve manipülatif algılara taviz vermeyerek bu süreçte hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini sunan, güven ve istikrardan yana duruş sergileyen tüm iş dünyasının temsilcilerine, sendikalara ve derneklere teşekkür etti.

"AK Parti iktidarları döneminde pek çok olumlu adım atıldı"

3600 ek gösterge konusunu gelecek yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını, kamu görevlilerinin maaşlarıyla beraber özlük haklarının genişletilmesi gibi pek çok olumlu adımı AK Parti iktidarları döneminde attıklarını ifade eden Tever, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, memurlarımıza seyyanen iyileştirme, emekli aylığının belirlenmesi, emeklilik için yaşı bekleyenler gibi nice çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli talimatı vermiştir. Yapılan çalışmalar, her kesime özellikle de dar gelirli vatandaşlarımıza dokunacak şekilde düzenlenecektir. Bu ve benzeri birçok konuyu ülkemizin gündeminden çıkaran AK Parti hükümetlerimiz, inşallah bu meselelerde de gerekli hassasiyeti gösterecek ve çözüme kavuşturacaktır. Milletimizin buna inancı ve güveni tamdır. Milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi mevcuttur."

Yeni ekonomi modelini 300 bin broşür dağıtımıyla halka aktarmaya başladıklarını aktaran Tever, "Sanayicilerimizi, iş dünyası temsilcilerimizi ziyaret ederek tek tek anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Bugün bizleri memnuniyetle karşılayan, ilgi ve desteklerini eksik etmeyen tüm derneklerimize, sendikalarımıza ve kıymetli başkanlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

AK Parti, Sakarya, Türk İş, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte!         
14:11
Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı         
14:03
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Market fiyatları ne zaman düşecek? Perakendeciler yüzde 40'lık indirim için tarih verdi Market fiyatları ne zaman düşecek? Perakendeciler yüzde 40'lık indirim için tarih verdi         
11:09
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42

Son Dakika Haberleri
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
13:56 Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır
13:54 Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu
13:45 Perakendecilerden güzel haber: Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement