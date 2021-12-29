AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tever, beraberindeki heyetle Sakarya Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar, Hak-İş İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, Türk-İş İl Temsilcisi Cemal Yaman, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen ve Müteahhitler Birliği İl Temsilcisi Murat Bayrak'ı ziyaret etti.

Yeniden göreve seçilen Yontar'a hayırlı olsun dileklerini ileten Tever, "Eczacılık mesleği, halk sağlığında önemli yere sahiptir. Salgın döneminde de cefakarca ve fedakarca çalışarak rüştünü ispat eden tüm eczacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan genel kurulun tüm bölge eczacılarına ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Orhan Bey ve ekibine faaliyetlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde "Türkiye Ekonomi Modeli" hakkında bilgi de veren Tever, yeni asgari ücretin halkı memnun ettiğini belirtti.

Tever, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attıklarını vurgulayarak, spekülatif ve manipülatif algılara taviz vermeyerek bu süreçte hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini sunan, güven ve istikrardan yana duruş sergileyen tüm iş dünyasının temsilcilerine, sendikalara ve derneklere teşekkür etti.

"AK Parti iktidarları döneminde pek çok olumlu adım atıldı"

3600 ek gösterge konusunu gelecek yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını, kamu görevlilerinin maaşlarıyla beraber özlük haklarının genişletilmesi gibi pek çok olumlu adımı AK Parti iktidarları döneminde attıklarını ifade eden Tever, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, memurlarımıza seyyanen iyileştirme, emekli aylığının belirlenmesi, emeklilik için yaşı bekleyenler gibi nice çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli talimatı vermiştir. Yapılan çalışmalar, her kesime özellikle de dar gelirli vatandaşlarımıza dokunacak şekilde düzenlenecektir. Bu ve benzeri birçok konuyu ülkemizin gündeminden çıkaran AK Parti hükümetlerimiz, inşallah bu meselelerde de gerekli hassasiyeti gösterecek ve çözüme kavuşturacaktır. Milletimizin buna inancı ve güveni tamdır. Milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi mevcuttur."

Yeni ekonomi modelini 300 bin broşür dağıtımıyla halka aktarmaya başladıklarını aktaran Tever, "Sanayicilerimizi, iş dünyası temsilcilerimizi ziyaret ederek tek tek anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Bugün bizleri memnuniyetle karşılayan, ilgi ve desteklerini eksik etmeyen tüm derneklerimize, sendikalarımıza ve kıymetli başkanlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.