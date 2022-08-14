AK Parti'li Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti'li Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

14.08.2022 16:53
AK Parti'li Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, 14 Ağustos 2001'de çıkılan kutlu yürüyüşün, kökünü güçlü tarihten alarak aziz milletin emrinde "Bir olduk 21 olduk" şiarıyla aynı aşk, heyecan ve inançla huzur ve güvenin adresi olmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkenin her anlamda büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde iş başına gelen AK Parti'nin, milletin büyük teveccühüyle girdiği her seçimden birinci parti çıkarak siyasi tarihlerinde kırılması zor rekora imza attığını vurgulayan Tever, "21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz kapatma davalarından e-muhtıralara, 17-25 Aralık operasyonundan Gezi kalkışmasına ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi pek çok anti demokratik müdahaleye maruz kalmış ancak milletimizin engin feraseti ve tankların önünde duran cesaretiyle demokrasimizi vesayet rejimine karşı korumuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Tever, pek çok başarıya imza atan AK Parti hükümetlerinin, Türkiye'de adeta çağ atlatmış, ekonomiden sağlığa, iç ve dış politikadan enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden insan haklarına kadar pek çok alanda devrim niteliğinde çalışmalara imza attığını kaydetti.

Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdıran Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti'nin, sadece ülkenin değil tüm İslam aleminin ve gönül coğrafyalarının umudu olduğunu belirten Tever, mesajını şöyle tamamladı:

"AK kadrolar olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük aşkla ve şevkle ülkemize ve aziz milletimize hizmet etmeye, ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine aynı ruh, inanç ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Partimizin 21. kuruluş yılı vesilesiyle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma Rabbim'den rahmet diliyorum. AK Parti'mizin 21. kuruluş yılını kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

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Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Tever, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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