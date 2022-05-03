AK Parti Sakarya İl Başkanlığında bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, ilçe belediye ve parti başkanları katıldı.

Tever, yaptığı açıklamada, çok bereketli ve yoğun tempoda çalıştıkları ramazanı geride bıraktıklarını belirterek, "Bayramlar kendimizi muhasebe etmek için çok önemli ve anlamlı günlerdir. Kırgınlıkları, dargınlıkları hep birlikte bir tarafa bırakalım. Acıları birlikte paylaşalım. Bizim kardeşlikten başka yolumuz yok. Her insanın hatası olabilir ama büyüklük insanların hep birlikte kardeş olmasından geçer. Birlikte olursak hep beraber güçlü oluruz." ifadelerini kullandı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.