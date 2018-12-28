Son Dakika Haberleri: AK Parti Sakarya İl Başkanlığında Yeni Dönem

AK Parti Sakarya İl Başkanlığında Yeni Dönem

1 saat önce

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç'ın istifası üzerine görevi Yunus Tever devraldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığında Yeni Dönem, System.String[]
AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç'ın istifası üzerine görevi Yunus Tever devraldı.


Tever, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle dün il başkanlığı görevinin tarafına tebliğ edildiğini söyledi.


Görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını belirten Tever, "Sakarya bize emanet edildi. Bu görevi birlik ve beraberlikle sonuna götüreceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin." dedi.

Partinin kurulduğu günden itibaren siyasetin farklı kademelerinde görev aldığını aktaran Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok seçimi peş peşe yaşadık. Bu zaman zarfında yüzümüzü kızartacak herhangi bir problem yaşamadık. Teşkilatlarımız çok güzel çalıştı." diyekonuştu.

Törende konuşan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem Yüce de Tever'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Tever ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gelecek ay ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:17 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fevzi Kılıç, Sakarya, Politika
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