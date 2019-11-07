Son Dakika Haberleri: AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'ndan ağaç dikme seferberliğine destek
Son Dakika Güncel AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'ndan ağaç dikme seferberliğine destek

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'ndan ağaç dikme seferberliğine destek

6 saat önce

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları, "Geleceğe Nefes" sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı fidan dikme seferberliğinde kardeş il Bingöl'e 54 fidan bağışladı.

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları'ndan ağaç dikme seferberliğine destek, System.String[]

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları, "Geleceğe Nefes" sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı fidan dikme seferberliğinde kardeş il Bingöl'e 54 fidan bağışladı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu seferberliğin vatandaşların ilgisini çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak adına çok anlamlı ve değerli bir çalışma olduğunu belirterek, "Bizler de bu anlamlı çalışmaya farklı bir değer katmak adına kardeş İlimiz Bingöl'e 54 fidan bağışladık. Tüm vatandaşlarımızı daha yeşil bir Türkiye için el ele, gönül gönüle bu seferberliğe destek olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti, Sakarya, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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