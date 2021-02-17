AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan Yavuz, kadınların siyasetteki rolünün çok önemli olduğunu dile getirdi.

İktidarı devraldıkları günlerde Türkiye'deki ekonomi, siyaset, terör ve darbe manzaralarının unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Yavuz, tüm konularda büyük bir mesafe alındığını anlattı.

Özellikle demokratikleşme ve özgürlükler anlamında gelinen noktanın olağanüstü olduğuna işaret eden Yavuz, teröre karşı yürütülen mücadeleden de bahsetti.

Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'na değinen Yavuz, "Geldiğimiz noktada hamdolsun, inlerine kadar ulaşacak ve oradaki mağaraları başına yıkacak, Gara'da da olsa Kandil'de de olsa olacak bir çizgiyi yakaladık. Bu az bir şey değildir ama bu 2-3 günde olmuş bir şey de değildir." ifadesini kullandı.

Anayasanın geçici 15. maddesinin, 2010'daki referandumla kaldırıldığını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"İkinci partinin lideri Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve 'Yalan, Anayasanın geçici 15. maddesini Türkiye'de değiştirecek hala birisi doğmuş değildir.' dedi. O birisi, o yiğit insan Recep Tayyip Erdoğan, onu değiştirdi 2010 yılında. Orada ne vardı, darbecilerin yargılanması vardı. 'Hani hep darbe oluyor ya darbe yapacaklar, yaptıkları yanlarına kar kalacaktı, Türkiye bütün kazanımlarını kaybedecekti...' İşte darbeyi yapanların yargılanamayacağına ilişkin Anayasanın geçici 15. maddesini sizlerin helal oylarınızla 2010 yılında değiştirdik ve darbeciler yargılanmaya başladı."

Vatandaşların güçlü desteği sayesinde tüm bu değişikliklerin yapıldığını anlatan Yavuz, "Onun için sen, ben demeden hepimiz sıra dağlar gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, arkasında yer almaya devam edeceğiz. 2013 yılında 'dokunulamaz' denilen İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla değişti. Böyle büyük ve devasa işler yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin devlet, millet ve memleket için uğraşmak anlamına geldiğini vurgulayan Yavuz, "Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde değiştirmeye, dönüştürmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. O zaman 2023 hedefi için gece gündüz çalışacağız. 2053'lere 2071'lere çok emin bir şekilde yürüyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızla çok daha ilkleri, yenilikleri hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

"Teşkilatçılıkta tam bir aile gibisinizdir"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de parti kongrelerinin normalde çok coşkulu geçtiğini ancak Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşın yasını tuttuklarını kaydetti.

Gençlerin önlerinde yürüyeceklerini, kendilerinin de ablaları olarak yanlarında durmaya devam edeceklerini belirten Atabek, "Teşkilatçılıkta tam bir aile gibisinizdir. Ailenizle geçirmediğiniz vakti burada geçirirsiniz çünkü liderinizin, davanızın, hissettiklerinizin ortak olması çok önemlidir." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Gara'da şehit olan Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, terörü lanetledi.

Yüce, mücadele azmi ve şevkiyle donanmış bir halde millete, devlete ve ümmete hizmet etmek için salonda bulunan kadınları ayrı ayrı tebrik etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de bu kongreyle ildeki tüm kongreleri tamamladıklarını söyledi.

Tever, toplumun her kesimini kucaklayan yeni kadrolarıyla hem 20 yıllık geçmişlerine sahip çıkacaklarını hem de geleceğe yönelik hedeflerini bu teşkilat yapılarıyla yarınlara taşıyacaklarını vurguladı.

Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Serpil Kavrak ise 5 milyon 300 bin üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın sivil toplum hareketi olduklarını belirtti.

AK Parti'nin Kadın Kolları üye sayısının 80 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğuna değinen Kavrak, "Genel Merkez Kadın Kolları olarak 3 politika belirledik. Siyasi partiyiz, sonuç odaklı olmalıyız, bunlardan biri oy oranımızı artırmak. İkinci olarak kendimize koyduğumuz hedef kadın siyasetçi yetiştirmek. Meclisteki 54 milletvekilinin 47'si bizim kadın kollarımızdan gelen kardeşlerimiz. Üçüncü politikamız ise kadın ve aile üzerine." ifadesini kullandı.

Kavrak, vesayet odaklarına "dur" demek için inandıkları yolda yürüdüklerini dile getirerek, "Biz AK Kadınlar, heykel dikmek yerine, musluk açılışı yapmak yerine, otoyollar, barajlar, köprüler yapan, uzaya uydu fırlatan, her şeyin yerlisini, millisini yapmaya çalışan büyük Türkiye için inandığımız yolda yürüyoruz. Ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye'nin istikrarı için inandığımız yolda yürüyoruz." dedi.

Tek adayla gidilen kongrede Yasemin Turan, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.