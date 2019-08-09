Son Dakika Haberleri: AK Parti Sakarya İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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AK Parti Sakarya İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

1 saat önce

AK Parti Sakarya İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Sakarya İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı, System.String[]
AK Parti Sakarya İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.
Toplantıda Sakarya'nın tamamlanan, devam eden yatırımları ile projeler, kentin sorunları, belediyeler ve teşkilat çalışmaları ele alındı.

Toplantıyı değerlendiren Yunus Tever, ayda bir kez yapılan toplantılarda kentin sağlık, maliye, ulaşım, enerji ve eğitim alanındaki yatırımları, projeleri ile belediyelerin hizmetleri ve il teşkilatının yürüttüğü çalışmaları ele aldıklarını belirtti.
Bu tarz toplantıların son derece verimli çıktıları olduğunu ifade eden Tever, "Bizler, Sakaryamızın yatırımlarının takibi ve hayata geçmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Teşkilatlar olarak da yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz adına ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na ulaşmanın tarifsiz sevinci içerisinde olduklarını aktaran Tever, şunları kaydetti:
"Bayramlar, ailelerimizin ve milletimizin bir araya geldiği mutluluk, huzur ve umudun paylaşıldığı kardeşlik günleridir. Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu yıl da bayramın ikinci günü il başkanlığımızda 9.30-10.30 saatleri arasında bayramlaşma programımızı gerçekleştireceğiz. Bir aile ve millet olma bilinciyle, tüm hemşehrilerimizi bayramlaşma programımıza davet ediyor, tüm Sakarya'nın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Ali İhsan Yavuz, Kurban Bayramı, AK Parti, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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