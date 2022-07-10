Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz , Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu , Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, İl Başkanı Yunus Tever ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

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