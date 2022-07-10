AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
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AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı

10.07.2022 12:53
AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı binası yanında hazırlanan alanda bir araya gelen partililer, ikramların ardından sıraya girerek bayramlaştı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, İl Başkanı Yunus Tever ve partililer katıldı.

Bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

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