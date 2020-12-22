AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AGDAŞ'a gelen çağrıyı cevapladı - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AGDAŞ'a gelen çağrıyı cevapladı

22.12.2020 10:03
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AGDAŞ'a gelen çağrıyı cevapladı, System.String[]

Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ'yi (AGDAŞ) ziyaret eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, çağrı merkezine gelen telefonu yanıtladı.

Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ'yi (AGDAŞ) ziyaret eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, çağrı merkezine gelen telefonu yanıtladı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ile AGDAŞ'a ziyarette bulunan Atabek, Genel Müdür Kenan Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AGDAŞ Çağrı Merkezi'ni de gezen Atabek, çağrı operatörünün yerine geçerek abonelik hizmeti için arayan vatandaşla görüştü.

Gelen çağrıya kendini tanıtarak başlayan milletvekilli Atabek, "AGDAŞ'ı ziyarete geldik. Sizin çağrınız bana düştü, size ben yardımcı olacağım." dedi.

???????Atabek, daha sonra Lütfi Dursun ile Ferizli ilçesinde devam eden cezaevi inşaatını inceledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, AGDAŞ'a gelen çağrıyı cevapladı - Son Dakika


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