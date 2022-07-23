AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Taraklı'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Taraklı'da temaslarda bulundu

23.07.2022 17:27
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Taraklı'da temaslarda bulundu

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Taraklı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Taraklı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Balkancı ve il yönetim kurulu üyeleriyle ilçeye gelen Atabek, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Pilavcı, partililer ve mahalle başkanlarıyla toplantı yaptı. Daha sonra Başkan Pilavcı'yı makamında ziyaret eden Atabek, belediye çalışmaları, hayata geçirilen projeler, yapımı süren yatırımlar ve ilçedeki sorunlar hakkında bilgi aldı.

Atabek, ziyaretin ardından Pilavcı ve beraberindekilerle Taraklı Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen düğün salonu, açık ve kapalı kafeterya ile çocuk oyun alanını inşaatını ve Hisar tepesine yapılacak proje bölgesini gezdi.

Esnafı da ziyaret eden Atabek, bir iş yerinde karşılaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı gurbetçiyle uzun süre sohbet etti.

Atabek, yaptığı açıklamada, Pilavcı'nın 3 yıl içerisinde güzel işler başardığını, başarmaya da devam ettiğini belirterek, "Allah yar ve yardımcısı olsun. 2023 seçimlerinde de emin olun yine zaferle ayrılacağız. Taraklı her zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı, yürekten inanıyorum ki 2023 seçimlerinde de yine Cumhurbaşkanımızın yanında olacak." dedi.

Sakarya'ya tatil için gelen kadının Karasu'da darbedilmesine de değinen Milletvekili Atabek, şunları kaydetti:

"Maalesef gerçekten çok vahim bir şey, tam bir vandalizim. Kıymetli kardeşimle telefonla da görüştüm, kendisi gerçekten çok üzgün ve sarsılmış. Biz de bir kız kardeşimizin Karasu'da böyle bir olayla karşı karşıya kalmasının vermiş olduğu üzüntüyle yaşıyoruz. Maalesef şehrimize hiç yakışmayan görüntüler. Sakarya, barışın, kardeşliğin ve huzurun coğrafyası. Burada her milletten insanın uzun yıllardır büyük kardeşlik içinde yaşadığını görürsünüz. Fakat maalesef böyle bir olayla anıldı Karasu'muz, Sakarya'mız. Kıymetli kardeşimize tekrardan çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman her koşulda yanındayız, özellikle hukuk mücadelesinde her türlü destekçisi olacağız."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Taraklı'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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