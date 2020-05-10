AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atabek, mesajında, annelerin nadide bir çiçek olduğunu belirterek, sevgisi, şefkati ve merhametiyle kendilerini kucaklayan, hayatını çocuklarına adayan, her anlarında yanında olan ve hakkı hiç ödenemeyecek annelerin özel gününü kutladı.

Sevgiyi temelde ele alan annelerin, dünyanın en kıymetli varlıkları olduğunu vurgulayan Atabek, şunları kaydetti:

"Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil, yılın her günü Anneler Günüdür. Bizim inanç anlayışımıza göre, annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri. Annelerimiz bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak görüp tüm hayatlarını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan nadide çiçeklerdir. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutluyor, saygı, sevgi ve şükranla ellerinden öpüyorum."