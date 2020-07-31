AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atabek, mesajında, tüm vatandaşların bayramını en kalbi duygularıyla tebrik ederek, "Bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramı'nın anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurbanın, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmek olduğunu anlatan Atabek, şunları kaydetti:

"Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Bu duygularla kurbanlarımızın Allah katında makbul olmasını diliyor, huzur ve saadet dolu bir bayram geçirmenizi Rabb'imden temenni ediyorum."