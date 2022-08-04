AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Karasu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Karasu'da ziyaretlerde bulundu

04.08.2022 15:26
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Karasu'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Karasu ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Karasu ilçesinde temaslarda bulundu.

Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Atabek'i, İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve partililer karşıladı.

Burada açıklamalarda bulunan Atabek, Sakarya'yı ilçe ilçe gezdiklerini söyledi.

Son 20 yılda önemli işlere imza attıklarını belirten Atabek, "Daha yapacak çok işimiz var. Teşkilat ve belediyelerimizle ilçe ve illerimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Atabek, her gün sahada olduklarını belirterek, "Çiftçimiz, fındık alım fiyatının beklentiyi karşıladığını söylüyor. Fiyattan çok memnunlar. Dolayısıyla vatandaşın memnuniyetle karşılaması bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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