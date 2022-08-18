AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Kaynarca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Kaynarca'da ziyaretlerde bulundu

18.08.2022 15:16
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Kaynarca'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kaynarca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kaynarca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Atabek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Kaynarca Muhtarlar Derneğine geçen Atabek, dernek başkanı Türkan Öner ve muhtarlarla buluştu.

Esnaf ziyareti yapan Atabek, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyaretlerde, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu ile partililer yer aldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Kaynarca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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