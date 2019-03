AK Parti Sakarya Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz." dedi.



Erdoğan, partisinin Sakarya mitinginde yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı bu aşk hikayesini farklı bir şekilde yazacaklarını söyledi.



Hak ve hakikat yolunda 40 yıldır birlikte yolculuk yaptıkları Sakarya'nın ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Artık bahar kendini iyiden iyiye belli etmeye başladı. Bahar, yılın bir mevsimi. Sakarya'nın gönlü vatan sevgisiyle, millet sevdasıyla, ülkeye hizmet aşkıyla dört mevsim baharı yaşıyor. Baharın müjdecisi olarak havaya, suya, toprağa düşen cemreler, inşallah 31 Mart'ta büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olarak ben inanıyorum, sandıklara da düşecektir." dedi.



Bunun için 11 günün kaldığını hatırlatan Erdoğan, seçim mitinglerine 8 Şubat'ta Sivas'ta başladıklarını, bugün Sakarya'da 45. il mitingini yaptıklarını, Sakarya'dan sonra Kocaeli'ne gideceğini, İstanbul'da 13, Ankara'da 8 ilçe mitingi yaptığını, akşam Üsküdar'da 14. ilçe mitingini yapacağını kaydetti.



Sakarya'ya gelmeden gittiği Ereğli ile birlikte çeşitli illerde 4 ilçe mitingi gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, 39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağını anlattı.



"Çok koşturmamızın sebebi, milletimize olan aşkımızdır"



Katıldığı diğer toplantıları, buluşmaları, resmi programları, kabulleri, ziyaretleri saymadığını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı olarak, yürütmenin başında bulunduğumuz Cumhur İttifakı ile Meclis'te çoğunluğu elde tuttuğumuz halde, niçin bu kadar çok çalışıyoruz? Niçin koşturuyoruz? Niçin mücadele ediyoruz, sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim 71 miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. Çünkü onların böyle bir neticeye daha çok ihtiyaçları var. Buna rağmen bizim değil yarımız, onda birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Laf ola beri gele... Yasak savma kabilinden göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar. Bizim böylesine çok çalışmamızın sebebi, ülkemizi ve sizi çok seviyor olmamızdandır.



Bizim bu kadar çok koşturmamızın sebebi, milletimize olan aşkımızdır. Bu ülkenin bir avuç toprağına, bu milletin tek bir ferdinin saçının teline zarar gelmemesi için ülkemizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz. Ülkemizin gücünün de, istikrar ve güven ortamının sürmesinden geçtiğini biliyoruz. İşte bu sebeple 31 Mart'ta elbette belediyelerimiz vasıtasıyla, şehirdeki insanlarımıza en güzel hizmetleri sunabileceğimiz bir neticeye ulaşmak istiyoruz. Ama bunun yanında seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla da çıkmayı hedefliyoruz. Onun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz."



Türkiye ile ve Türk milleti ile hesabı olan herkesin 31 Mart'ı beklediğini ifade eden Erdoğan, "Son yıllardaki her seçimde bu gerçeği tecrübe ettik. 2013 yılından önce Gezi olayları, ardından 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimini yaşadığımızda, birileri 2019 mahalli idareler seçimlerinin bizim sonumuz olacağını düşünerek, ellerini ovuşturuyorlardı. Hamdolsun milletimizle birlikte olduk. Bu hesabı yapanların ellerini, böğürlerinde bıraktık." dedi.



"Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak"



Erdoğan, 2014 ağustosundaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde benzer bir beklentiye girildiğini ama bu seçimlerde de istenilenin elde edilemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Sonra 2015 haziran seçiminde hiçbir parti çoğunluğu elde edecek sayıya ulaşamayınca, bir kez daha ümitlendiler. Sandılar ki milletimiz ülkesine sahip çıkmayacak, bunlar da diledikleri gibi at oynatacaklar. Bu süreci de milletimizle bir olup, kasım seçimleriyle geride bıraktık. Baktılar sandıkta olmuyor, 15 Temmuz'da darbeyle ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar. Hamdolsun bunda da başarılı olamadılar. Milletimiz canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz MHP ile ülkemizi yeni yönetim sistemine geçirdiğimiz 16 Nisan halk oylaması ile geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de hep hüsrana uğradılar.



Şimdi de gözlerini 31 Mart'a dikmiş durumdalar. Tüm kalbimle inanıyorum ki, bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak. Gözlerini öyle karartmış durumdalar ki, iradelerini terör örgütünün emrindeki partiye teslim edecek kadar işi ileriye götürdüler. Her ne kadar kendilerini inkar etmeye çalışsa da terör örgütünün emrindeki partinin eş başkanı her fırsatta çıkıp bu gerçeği bas bas bağırarak ilan ediyor."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım

Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin O Oranı İçin Rakam verdi