AK Parti Sakarya teşkilatı ve sivil toplum örgütlerinden CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Sakarya il teşkilatı ve Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, il binası önünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime, onların uzantılarına ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini söyledi.

Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçtiklerini vurgulayan Tever, CHP'nin millet iradesiyle bitmeyen kavgasında her yeni gün bir çirkinlik ortaya çıkardığını kaydetti.

Milletin yüreği şehit acısıyla yanarken CHP'li Özkoç'un TBMM çatısı altında ülkenin birliği, bütünlüğü ve beraberliğini temsil eden, aziz milletin teveccühüyle seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savurduğunu aktaran Tever, şöyle devam etti:

"Bu şahsın, sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil, onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Bu şahıs şunu çok iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru ve haysiyetidir. Üstüne basa basa söylüyoruz. Bu şahsın ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Buradan CHP'li hemşehrilerime de sesleniyorum, siz böylesi bir temsili asla hak etmiyorsunuz.

Türkiye aleyhine lobi faaliyeti yapanlara destek olan, PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapan, 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapan, darbe şakşakçılığında en ön saflarda yer alan CHP'nin çirkin yüzü Özkoç, artık şirazeden çıkmıştır. Bu şahsın meclis çatısı altında Sakarya Milletvekili olarak görev yapmasından dolayı utanç duyuyoruz ve Sakarya halkını bu şekilde temsil etmesini kabullenemiyoruz. Kendisini de derhal istifaya davet ediyoruz. AK Parti olarak bu şahsa karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanıyor, yaptığı çirkinliklerin hesabını hukuk ve yargı düzeni içerisinde soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Ayrıca, tüm teşkilat mensuplarımızdan bu konuda daha itidali davranmalarını, tahrik ve taşkınlıklara sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle rica ediyorum."

"Dün yaşananlar tesadüfi ve sıradan değil"

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları da polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı CHP il binası önünde basın açıklaması yaptı.

Engin Özkoç aleyhinde sloganlar atan gruba, parti önüne çıkan CHP'liler de sloganlarla karşılık verdi. Bu arada polis ekipleri, CHP il binasına yumurta attığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

Grup adına konuşan Sakarya İmam-Hatipliler Derneği (SİMDER) Başkanı Yahya Bakır, en çok birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde Özkoç'u neyin rahatsız ettiğini merak ettiklerini belirterek, "Biliyoruz ki dün yaşananlar, zamanlaması ve planlanması tesadüfi ve sıradan değildir. Oynanan oyunu gördük." dedi.

Özkoç'un dışarıdaki oyun kurucuların uzaktan kumandayla kendisinden istenileni yaptığını, milli birlik ve beraberliklerine kastettiğini söyleyen Bakır, dün sırtlarına vurulan hançerin daha önce de bu ülkede vesayetçilerin, 28 Şubatçılar'ın ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkeyi işgale yeltenenlerin kullandığı hançer olduğunu kaydetti.

Bakır, emperyalizmle kol kola hareket eden, katil Esed ve iş birlikçilerini sevindirecek eylemlerde bulunan, ordusu cephedeyken birliği bozan bir vekillerinin olamayacağını vurguladı.