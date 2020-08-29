AK Parti Salihli'de Selçuk Dinç güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Salihli'de Selçuk Dinç güven tazeledi

AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı'nın 6.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

AK Parti Salihli'de Selçuk Dinç güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı'nın 6.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Büyükhan Düğün Salonu'nda tek aday olarak kongreye giden Selçuk Dinç, atama ile geldiği göreve 2. kez delegenin oyu ile ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in mesajlarının okunduğu kongre saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kongreye katılan tüm herkesin vücut ısısı ölçülürken, sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı. Divan Başkanlığını Manisa İl Başkan Yardımcısı Özkan Satılmış'ın yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Selçuk Dinç, AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı olarak ilçede bir çok proje imza attıklarını, bundan sonra da atmaya devam edeceklerini söyledi. Dinç "Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun bilinciyle Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vakarlı duruşuyla davamızın Salihli'deki bayrağını daha yükseklere çıkaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Salihli'deki en büyük hayalimiz ise 400 yataklı yeni bir devlet hastanesinin temelinin atılarak, kurdelesinin kesilip, açılışını yapmaktır. Her şey Salihli için. İnandığımız yolda yürümeye, çıktığımız bu kutlu yolda mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu. AK Partili olamayan belediyelerde hizmetin biraz eksik olduğunu anlatan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı Zeki Kayda, tarıma dayalı sanayinin kalbi olan Salihli'de hizmetleri ile bu açığı kapatıyor" dedi. Hızlı "AK Parti ailesi ve millet olarak hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 ile büyük ve güçlü Türkiye için Kızılelma var" dedi.

"Sosyal medya da delikanlılık yapanlara hiç itibar etmeyin"

Son yerel seçimlerde Salihli'de belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda'nın kazandığını belirten AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Salihli'nin Cumhur İttifakının gücünden ve hizmetlerinden faydalandığını söyledi. Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili konuşan Baybatur, "Birilerini Doğu Akdeniz'e baktırarak, esas golü Karadeniz'de attık. 320 milyar metreküp doğalgaz rezervini çıkardık. Bu daha işin ilk aşamasıdır. Doğalgazda daha büyük kaynaklar var. İnşallah bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesine yer altı kaynaklarımızı çıkararak, 20 yıllık ekonomik kazanımlarla beraber bu ülkeyi daha güçlü hale getireceğiz. Bunun için gece gündüz demeden çok çalışacağız. Hem içeriden, hem dışarıdan saldıracaklar. Cumhur İttifakını aklınca bozmak için bin bir dolap çevirecekler. Ama biz bunları yemeyeceğiz, kanmayacağız. Çünkü biz birbirimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kader birliği yapmıştır. Bu kader birliği tüm kadrolar için geçerlidir. Kadrolar olarak çok çalışacağız, önümüzdeki seçimlere şimdiden çalışacağız. Hem yerelde, hem genelde Cumhur İttifakı ile nice zaferlere hep birlikte imza atacağız" dedi. Baybatur konuşmasına şöyle devam etti: "Birlik ve beraberliğiniz bozmak için iftiralar atacaklar. Yalan yanlış söylemlerde bulunacaklar. Bunlara itibar etmeyin. Hele ki sosyal medya da delikanlılık yapanlara hiç itibar etmeyin. Adam olan adam, biriyle bir sorunu, eleştirisi varsa, parti kurulları buradadır, teşkilat oradadır. Gelip, eleştirileri, eksikleri, varsa yanlış bildiklerini, gelirler mertçe, adamca, yüreklice, delikanlıca yüzüne söylerler. Birileri gibi sosyal medyada iftira atarak yapmazlar. Salihli'nin bu birlik ve beraberliği sürdükçe, onlar bir şey kazanamayacak. O klavye delikanlılığı yapanlar, eninde sonunda rezil olacaklar"

"Kıskananlar çatlasın"

AK Parti'nin her kademesine görev yaptığını anlatan AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Manisa'da ilçe kongrelerini yaptıklarını, son olarak süreci il kongresiyle tamamlayacaklarını söyledi. Bu davaya gönülden hizmet eden herkese teşekkür eden Ceylan, "Salihli'de çıtamız yüksek, bu çıtayı Selçuk Dinç ve yönetiminin daha yükseğe taşıyacaklarından hiç şüphem yok. Bizim tek derdimiz var. Bize düşen şu, fitne çıkarmak isteyen olabilir. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler mutlaka olabilir. Çünkü bu parti, güçlü ve büyük bir ailedir. Biz sosyal medyada yazılıp, çizilenlerle işimiz olmaz. Biz adam gibi ve şuana da kadar olduğu gibi Salihli'de dik duran Selçuk Başkanımızın yanındayız. Sizinde dosta düşmana karşı yanında olmanızı istiyorum. AK Parti Salihli İlçe Başkanımız Selçuk Dinç'te bir arıza görseydim, ilk ben müdahale ederdim. Biz devam dediysek, genel merkez devam dediyse, Sayın Cumhurbaşkanımız devam dediyse kıskananlar çatlasın" diye konuştu.

Yeni yönetim belirlendi

Selçuk Dinç Başkanlığı'ndaki AK Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu Ali Toprak, Durmuş Kocaman, Enis Halıcı, Fatih Türker, Ferit Sönmez, Halil İbrahim Sevinç, Halil Topçu, Halit Karakaya, Hasan Hüseyin Erçakır, İbrahim Aktaş, İslam Korkusuz, İsmail Aktaş, İsmail Hakkı Özkan, Kamil Alkan, Levent Karakol, Mehmet Ergün, Mehmet Toker, Mehmet Uygun, Menekşe Kaçar, Mustafa Demir, Nurcan Çetin, Nurcan Yavaş, Pelin Görel, Rafet Şenay, Salih Bilbay, Samet Çelik, Selvet Kaya, Sibel Çakaloğlu ve Yılmaz Kıymaz'dan oluştu.

Kongreye kimler katıldı?

Kongreye AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, çevre ilçe ve belediye başkanları ile partililer katıldı. - MANİSA

AK Parti, Salihli, Manisa, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Salihli'de Selçuk Dinç güven tazeledi - Son Dakika


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