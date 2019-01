AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'dan 2023'e kadar Milli Mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.



Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacaklarını dile getirdi. Gelecek yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, 2023'ün de Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yıl dönümü olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Maziden atiye kurduğumuz köprünün önemli dönüm noktaları olan bu tarihleri hem bir hatırlatma, muhasebe hem de hedeflerimize olan bağlılığımızın birer timsali olarak görüyorum. 19 Mayıs'tan başlayarak, bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Samsun bu kutlu mücadelenin sadece ilk adımının atıldığı değil, aynı zamanda ruhunun da şekillendiği yerdir. Bazıları için Samsun'da atılan ilk adım da Ankara'da faaliyete geçen Meclis de Cumhuriyetimizin kuruluşu da demokrasiye geçişimiz de sadece slogandan sadece istismardan ibarettir. Biz ise bunların her birini milletimizin kadim yolculuğunun yakın dönemdeki işaret taşları, yön levhaları olarak görüyoruz."



"Her yerde ata mirasına dört elle sarılıyoruz"



Meseleye böyle baktıkları için de bu tarihlerin her birinin önemini, değerini, misyonunu ve anlamını çok iyi bildiklerine işaret eden Erdoğan, "İşte bu anlayışla 2019'dan 2023'e kadar Milli Mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz. 16 Mayıs'ta başlayıp 29 Ekim 2023 yılına kadar devam edecek bu süreçte hem Milli Mücadele'nin kendisini hem gerisindeki o muhteşem arka planı, milletimizle birlikte ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.



Başlangıçların önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, Moğolistan'a kadar gidip yazılı Türk tarihinin başlangıç yeri olarak görülen Orhun Anıtları'na sahip çıktıklarını anımsattı. Kendilerinden önce kimsenin oralara gitmediğine işaret eden Erdoğan, "Bunun için Orta Asya'dan Balkanlara, Avrupa'nın içlerinden Sudan'daki Sevakin Adası'na kadar her yerde ata mirasına dört elle sarılıyoruz. Bunun için Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz." dedi.



Erdoğan, Mekke ve Medine ile medeniyetin sembolü diğer şehirlerin üzerine de çok titrediklerini anlattı.



"Cumhurbaşkanlığı olarak orada bir makam yapıyoruz"



Sultan Alpaslan'ın Malazgirt'e gitmeden önce Ahlat'ta çadırda sabahladığını hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:



"Şimdi biz de Ahlat'ta, orada gecelemek için Cumhurbaşkanlığı olarak bir makam yapıyoruz ve orada geceleyeceğiz, dualarımızı yapacağız oradan yola çıkıp, Malazgirt'e gideceğiz. Ayrıca İznik'te kurulup, Konya'da yükselen Anadolu Selçuklu'yu, bunun için Söğüt'ten yükselip 4 kıta 7 iklimi kuşatan Osmanlı'yı, İstanbul'un fethini Akdeniz'den Karadeniz'e, gönül sınırlarımız içindeki tüm coğrafyaları kalbimize kazıyoruz. Bunun için tam da bizi gömdüklerini sandıkları bir dönemde kazandığımız o muhteşem Çanakkale Zaferi'ni, Kutül Amare Zaferi'ni, Samsun'dan başlayıp İzmir'e kadar süren o büyük mücadeleyi, hafızamızda hep canlı tutuyoruz."



"'Millet Kıraathanesi' diyorum, bu CHP zihniyeti 'kumarhane' anlıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'a her alanda yapacakları yatırımlarla şehri misyonuna uygun bir konuma çıkarmaları gerektiğine işaret ederek, Samsun'u 100'üncü yıla uygun projelerle donatacaklarını, bunun hazırlıkları içerisinde olduklarını vurguladı.



Yeni belediye başkanlarıyla süratle millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin yerini alacağını ifade eden Erdoğan, millet bahçelerinde ailelerin çocuklarıyla eğleneceğini anlattı.



Gençlerin de millet kıraathanelerinde hem kitap okuyup, satranç oynayıp hem de düşünce ve zihinsel inkılap yapacaklarını belirten Erdoğan, "Ama ben 'Millet Kıraathanesi' diyorum, bu CHP zihniyeti 'kumarhane' anlıyor. Niye? Biraz yakıştırma şık değil ama dervişin zikri fikri meselesi var ya bunlarınki de ona benziyor. Bunların tabii dervişlikle alakası yok, o ayrı mesele." ifadelerini kullandı.



"28,5 katrilyon Samsun'a yatırım yaptık"



Erdoğan Samsun'u ticareti, tarımı ve sanayisiyle ekonomide de lokomotif şehirlerden biri haline getireceklerini belirterek şu bilgileri verdi:



"Bundan bir asır önce Samsun'a atılan o ilk adımla başlayan yolculuk, demokraside ve ekonomide sürekli yükselttiğimiz çıtalarla asla bitmeyecek bir büyük mücadelenin sembolüdür. İşte bu anlayışla Samsun'u yatırımlarla projelerle hizmetlerle donatmak için 16 yıldır gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Samsun'a bu dönemde ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 28,5 katrilyon Samsun'a yatırım yaptık. Tarihte böyle bir şey Samsun'la ilgili yok bunu biz yaptık."



Samsun'a 4 bin 832 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesini açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün Samsun 54 bini aşan üniversiteye öğrencisiyle bir gençlik ve eğitim şehri olma yolunda ilerliyor." dedi.



Yüksek öğrenim öğrencileri için 8 bin 865 kişi kapasiteli yurt planlarını hizmete aldıklarını belirten Erdoğan, bu yıl içerisinde Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerimizde toplamda bin kişi kapasiteli yüksek öğretim yurtları açacaklarını, birkaç yıla kadar Samsun, Tekkeköy ve Terme'de toplamda 4 bin 550 kapasiteli yeni yurtlar açacakları bilgisini verdi.



Erdoğan, ayrıca kent merkezinde 35 bin, Bafra ilçesinde 5 bin seyirci kapasiteli iki stadyum ile spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, futbol sahaları, buz pateni salonu, kayak eğitim merkezi, tenis kortları ve gençlik merkezleri gibi 99 spor tesisi inşa ettiklerini de hatırlattı.



(Sürecek)

