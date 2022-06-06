AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu basın toplantısı düzenledi

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Çevre koruma noktasında son 20 yılda yapılanlar, 100 yıla sığmayacak yatırımları AK Parti yaptı." dedi.

Bayraktepe Tabiat Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Aksu, AK Parti'nin son 20 yılda çevreci birçok proje yaptığını ifade etti.

Aksu, şunları kaydetti:

"Samsun'da 2002 yılına kadar düzenli çöp depolama tesisi yoktu. Vahşi depolama ile karşı karşıyaydık. 2021 yılı itibarıyla Samsun'da 2 tane çöp depolama tesisimiz var. Samsun milletvekilimiz ve eski büyükşehir belediye başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve şimdiki belediye başkanımız Mustafa Demir'in ciddi anlamda katkıları var. 2002 yılında kentimizde sadece 1 tane atık su arıtma tesisi varken bugün 23 atık su arıtma tesisimiz var. Çevre koruma noktasında son 20 yılda yapılanlar, 100 yıla sığmayacak yatırımları AK Parti yaptı. Yine Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olarak 'Sıfır Atık Projesi' Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde yapılıyor."

Yıl sonuna kadar 1 milyon gencin mesleki eğitim merkezlerinde meslek sahibi yapılmasının planlandığını, bu hedefin ilk 5 ayda 700 bine ulaştığını aktaran Aksu, "Yüzde 90 istihdam sağlayacak projede Samsun'da da 8 bin kişiye ulaştık. Samsun'da yapılacak TEKNOFEST'te proje sayısı ilimizden 36 bin, Türkiye genelinde 500 bin projeyi aşıldı." dedi.