AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu Bakan Süleyman Soylu ile görüştü

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, TFF 1. Lig'de bazı stadyumlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı stadyumlarda ortaya çıkan ve haksız rekabet algısı oluşturan görüntülerle ilgili şehrin düşünce ve beklentilerini her türlü mecrada dile getirdiğini vurguladı.

Bu çerçevede İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile görüştüğünü ifade eden Aksu, görüşmede konunun tüm detaylarını ele aldıklarını belirtti.

Aksu, "Adana ve Giresun'daki görüntülere anında müdahale edildiği, daha başlar başlamaz maç sırasında tribünlerin büyük ölçüde uygun hale getirildiği, sorumlular hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaşan Sayın Bakanımız, bundan sonra böylesi bir görüntünün ortaya çıkması durumunda ilgili valiler hakkında dahi soruşturma açılacağını da özellikle vurgulamıştır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Samsun kadroları olarak bugüne kadar şehri ilgilendiren her konunun takipçisi olduklarını bildiren Aksu, şunları kaydetti:

" Samsunspor'umuzla ilgili hususların da yakından takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı da çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kulüplerin yetkililerini de sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bu şehrin siyasileri olarak daima kulübümüzün yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile son haftaya girilirken takımımıza bir kez daha başarılar diliyorum ve diyorum ki: Son ana kadar mücadeleye devam."