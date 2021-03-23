AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'dan "büyük kongre" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun'un AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne hazır olduğunu bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek kongre için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak kongreye Samsun'un adeta çıkarma yapacağını aktaran Aksu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2023 manifestosunu açıklayarak dünyaya ve milletimize önemli mesajlar vereceği büyük kongremize Samsun'dan delegelerimizle ve hemşehrilerimizle birlikte katılacağız." ifadelerine yer verdi.

Ersan Aksu, koronavirüs tedbirlerini en üst düzeyde alarak katılım sağlanacağını vatandaşların da kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstereceklerine inandıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin 2002 yılından bu yana pek çok alanda devasa yatırımları, projeleri hayata geçirerek milletin hizmetine sundu. Biz icraat partisiyiz. Şu ana kadar başardığımız çalışmalar ortada ve milletimizin takdiri bunun en açık göstergesi. Hiçbir vakit 'Şu projeyi tamamladık, bu işi yaptık' deyip hizmette hız kesmedik. Tam aksine daha büyük projelerle, daha büyük hedefleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bizim derdimiz 19 yıldır olduğu gibi ülkemize ve milletimize büyük hizmetler sunmak. Bunun çabası içerisindeyiz."

Samsun'da kongre sürecinin tamamlandığını hatırlatan Aksu, şunları kaydetti:

"İlçelerimizin yanı sıra kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi coşkuyla tamamladık. Çarşamba günü ise büyük kongremizi yapacağız. Heyecan içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamaları tüm Samsunlu hemşehrilerimizden dikkatlice takip etmelerini istiyoruz. Çünkü partimiz 19 yıldır olduğu gibi önümüzdeki süreçte de milletimize gece gündüz demeden çalışarak hizmet edecek. Bugüne kadar yerli ve milli olarak sanayide, bilim ve teknolojide, Mavi Vatan'da, haberleşme uyduları dahil olmak üzere pek çok alanda hizmet etme gayreti içerisinde olan bir partiyiz. Kongrede Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamaları heyecanla bekliyoruz."