AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'dan esnafa destek açıklaması - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'dan esnafa destek açıklaması

15.12.2020 17:41
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'dan esnafa destek açıklaması, System.String[]

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde alınan tedbirler karşısında esnafın mağduriyet yaşamaması için devletin tüm gücüyle seferber olarak desteğini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin salgın sürecinin başından itibaren başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla 83 milyon vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. Bilindiği üzere daha önce Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında çeşitli sektörler ve vatandaşlarımız için birçok destek paketi hayata geçirilmişti. Son olarak ise Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi ve esnaflara sağlanacak kira desteği ile gelir kaybı destek paketini açıkladı."

Aksu, Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da salgından doğrudan etkilenen esnafa üç ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Ayrıca belirlenen şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle aylık 750 lira kira desteği sağlanacak. Önümüzdeki 3 ay boyunca hibe olarak verilecek toplam 5 milyar lira destek ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de esnaflarımıza can suyu olacak. Esnaf destek ödemesinden Samsun'da taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi pek çok kesim 3 ay süreyle faydalanabilecek. Açıklanan yeni destek paketi esnaflarımızı çok mutlu etti. AK Parti olarak her daim milletin yanındayız. Salgın tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Pek çok ülkenin ne tür zorluklar yaşadığına hepimiz şahidiz. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bu süreçte yaptığı çalışmalarla fark yaratıyor. İnşallah salgın sürecini alınan tedbirlerle başarılı şekilde atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Vatandaşlarımızın da, aşı kullanımına kadar daha dikkatle temizlik maske mesafe kurallarına riayet etmelerini bekliyor ve rica ediyorum. Samsun olarak tüm hemşehrilerimizle birlikte başaracağız."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Samsun, Aksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'dan esnafa destek açıklaması - Son Dakika


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