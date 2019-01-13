AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'dan "Seçmen Listesi" Uyarısı
20 dakika önce
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, vatandaşları seçmen listesinden kayıtlarını kontrol etmeye davet etti.
AK Parti Samsun
İl Başkanı Ersan Aksu
, vatandaşları seçmen listesinden kayıtlarını kontrol etmeye davet etti.
Aksu, ikamet ettiği İlkadım
ilçesindeki Baruthane Mahallesi Muhtarlığına giderek seçmen listesinde kaydının olup olmadığını kontrol etti.
Seçmenlere uyarıda bulunan Aksu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacakların kaydının bulunduğu seçmen listelerinin 4 Ocak 2019 tarihinden itibaren muhtarlıklarda askıda yer aldığını, vatandaşların seçmen kayıtlarının bulunup bulunmadığını 17 Ocak 2019 tarihine kadar muhtarlıklardan, www.ysk.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden kontrol edebileceklerini vurguladı.
Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı ve Baruthane Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk
ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aksu, oy kullanacakları seçmen listesinde kaydını kontrol etmeye davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:16 Kaynak: AA
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