AK Parti Samsun İl Başkanı İstifa Etti
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu'nun görevlendirildiğini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti Samsun
İl Başkanı Hakan Karaduman
'ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu
'nun görevlendirildiğini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter
'dan partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda yapılan görev değişikliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez
'e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir" dedi. - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:06 Kaynak: DHA
MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
Cumhur İttifakı'na Aykırı Davranan AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti
İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı