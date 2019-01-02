Son Dakika Haberleri: AK Parti Samsun İl Başkanı İstifa Etti

AK Parti Samsun İl Başkanı İstifa Etti

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu'nun görevlendirildiğini açıkladı.

AK Parti Samsun İl Başkanı İstifa Etti, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alınmasının ardından istifasını sunduğunu, yerine Ersan Aksu'nun görevlendirildiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda yapılan görev değişikliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:06 Kaynak: DHA

Aksu, Hakan Karaduman, Samsun, Politika
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