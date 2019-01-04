Son Dakika Haberleri: AK Parti Samsun İl Başkanlığına Atanan Aksu Görevi Devraldı

AK Parti Samsun İl Başkanlığına Atanan Aksu Görevi Devraldı

1 saat önce

AK Parti Genel Merkezince Hakan Karaduman'ın yerine il başkanlığına atanan Ersan Aksu, görevine başladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığına Atanan Aksu Görevi Devraldı, System.String[]
AK Parti Genel Merkezince Hakan Karaduman'ın yerine il başkanlığına atanan Ersan Aksu, görevine başladı.

Aksu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarrufları ve gördükleri lüzum üzerine il başkanlığında nöbet değişimi yapıldığını belirtti.

Bu karar sonucunda Genel Merkez yöneticilerinin AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevini kendisine tensip ettiklerini dile getiren Aksu, "İfade etmeliyim ki bu, mesuliyeti ve şerefi yüksek bir görevdir. Bu görevin şahsıma tevdi edilmesi ise şahsım için büyük bir onurdur. Üstlendiğim görev ve mesuliyetin idraki içinde, liderimize ve milletimize layık olmak adına samimiyet ve tevazu içinde inançla görevimi ifa etmeye gayret edeceğim." dedi.

Aksu, AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıklanacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:46 Kaynak: AA

Hakan Karaduman, Samsun, Aksu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:12:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Samsun İl Başkanlığına Atanan Aksu Görevi Devraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]