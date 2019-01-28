Son Dakika Haberleri: AK Parti Samsun İl Yönetimi Belli Oldu

AK Parti Samsun İl Yönetimi Belli Oldu

1 saat önce

AK Parti Samsun İl Teşkilatı yeni yönetim kurulu açıklandı.

AK Parti Samsun İl Yönetimi Belli Oldu, System.String[]
AK Parti Samsun İl Teşkilatı yeni yönetim kurulu açıklandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2 Ocak 2019 tarihinde AK Parti Samsun İl Başkanlığına atanan Ersan Aksu, yeni yönetimini oluşturdu. Yeni yönetim, Başkan Ersan Aksu başkanlığında ilk toplantısını bugün il başkanlığında gerçekleştirdi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:08 Kaynak: İHA

Politika
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