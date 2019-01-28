AK Parti Samsun İl Yönetimi Belli Oldu
1 saat önce
AK Parti Samsun İl Teşkilatı yeni yönetim kurulu açıklandı.
AK Parti Samsun
İl Teşkilatı yeni yönetim kurulu açıklandı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın takdirleriyle 2 Ocak 2019 tarihinde AK Parti Samsun İl Başkanlığına atanan Ersan Aksu
, yeni yönetimini oluşturdu. Yeni yönetim, Başkan Ersan Aksu başkanlığında ilk toplantısını bugün il başkanlığında gerçekleştirdi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:08 Kaynak: İHA
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