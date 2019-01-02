Son Dakika Haberleri: AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Havza'da

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Havza'da

24 dakika önce

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Havza'da, System.String[]
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Kırcalı ilk olarak Havza Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir süre görüştü.


Ziyarette belediye çalışmaları hakkında Kırcalı'ya bilgi veren İkiz, "İlçemize güzel hizmetler kazandırdık. İnşallah daha da güzel hizmetler için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Milletvekili Kırcalı da Havza'nın hızlı bir gelişim gösterdiğini, ilçeyi daha güzel yerlere getirmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret eden Kırcalı, çiftçilerin Havza için önemli olduğuna işaret ederek, "Çiftçilerimizin sorunları bizler için önemli. Bu sorunların çözülmesi için elimizden geleni yapmaktayız." dedi.

Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Kırcalı, Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 29 kişi düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:33 Kaynak: AA

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