AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'nın Havza ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'nın Havza ziyareti - Son Dakika

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'nın Havza ziyareti

6 saat önce

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'nın Havza ziyareti, System.String[]

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırcalı, AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.

Kayan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek devam eden kongre süreci hakkında bilgi verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise kongre süreci sonrası AK Parti'nin yenilen kadroları ile daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, "Bugün güçlü bir Türkiye var. Ülkemiz geldiğimiz noktada bölgede rol belirleyen bir konumda. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Kırcalı daha sonra Havza Belediyesini ziyaret ederek burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile görüştü.

Özdemir, Kıcalı'ya Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Halkımıza hizmet noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda sizlerin katkıları çok büyük. İlçemize katılarınızdan ötürü sizlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kırcalı ise Havza'nın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "İlçemizin kalkınması için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Havza'ya ve Havzalılara her zaman kapımız açık." ifadesinde bulundu.

Özdemir ziyaretin anısına Orhan Kırcalı'ya kılıç hediye etti.

Kırcalı ve beraberindekiler daha sonra Amasya Şeker Fabrikası'nın Havza'da düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı. Kırcalı burada yaptığı konuşmada, şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Kırcalı toplantının ardından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek Havza organize Sanayi Bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Metin Yılmaz, OSB'den yeni yer talepleri olduğunu belirterek, "İnşallah kısa süre sonra Havza OSB'den ürün sevkiyatı başlayacak. Tüm gayretimiz ilçemizin bir an evvel kalkınması için." dedi.

Havza Müftülüğünün ardından Havza Ziraat Odasını ziyaret eden Kırcalı, milletvekili olarak bölgenin sorunlarını ilgili mercilere iletmek ve çözüm konusunda çalışmanın görevleri olduğunu aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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