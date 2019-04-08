Son Dakika Haberleri: AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan Havza Ziyareti

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan Havza Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan Havza Ziyareti, System.String[]
AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yılmaz'ı, Havza Belediye Başkanı seçilen Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza ilçe Başkanı Kadir Kayan, yeni seçilen belediye meclis üyeleri ile ilçe yönetimi karşıladı.

Kayan, seçim sürecinde her an sahada olduklarını belirterek, "Bu çalışmalarımızın karşılığını 31 Mart gecesi aldık. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı seçilen Sebahattin Özdemir ise Yılmaz'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Şimdi enerjimizi Havza için harcama zamanı. Önceliğimiz Havza ve Havzalı kardeşlerimize hizmet. Bunu da birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise kazanılan seçimden ötürü Kayan ve Özdemir'i tebrik ederek, "Bu bir hizmet yarışı. Dün o koltuklarda birileri vardı. Bugün sizler varsınız ve sizden sonra da birileri gelecek. Önemli olan o koltuklarda oturduğunuz süre içinde nasıl hizmet ettiğiniz. İlçemize 15 yıl hizmet eden Murat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sıra sizlerde. Sebahattin kardeşimiz tecrübesi, bilgisi ve deneyimleri ile bu işi başaracak bir kardeşimiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz süre zarfında başaramayacağımız iş yok. Sizlere yeni görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

Yılmaz, daha sonra MHP Havza ilçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe yöneticilerine seçim sürecinde vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:05 Kaynak: AA

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