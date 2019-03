AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü: "Sancaktepe İstanbul'un Kalbi Olacak"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de yeni dönemde yapacakları çalışmaları açıkladı.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de yeni dönemde yapacakları çalışmaları açıkladı. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal alana kadar pek çok alanda projelerini dile getiren Döğücü, ilçeyi hep beraber geliştireceklerini dile getirerek " Sancaktepe İstanbul'un kalbi olacak" dedi.



AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 aydan az bir zaman kala 'Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı' programında yeni dönem projelerini açıkladı. Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ve binlerce vatandaş katıldı.



Oldukça coşkulu geçen programda Döğücü, Sancaktepe'de birbirinden farklı alanlarda yapacakları projeleri salondakilere sundu. "Bu güzel ilçe için benim bir hayalim var" diyen Döğücü, Sancaktepe ilçesinin sosyal yaşamda, eğitimde, üretimde, teknolojide, yatırımda, sağlıkta ve gençlikte merkez olmayı hak ettiğini söyledi. Döğücü proje sunumunun ardından yeni dönem Belediye Meclis Üyesi Adayları'nı da salondakilere tanıttı. İşte Döğücü'nün gönül belediyeciliği düsturuyla Sancaktepe için hazırladığı projeler:



"Sancaktepe'nin çehresi değişecek, güzelleşecek"



Sancaktepe'ye yapılacak çevre projeleri ile ilçenin görünümünün yeniden şekilleneceğini dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Döğücü, "Eyüpsultan Mahallesi'nde 150 bin metrekarelik bir alana millet bahçemiz yapılacak. İçerisinde spor sahaları, kütüphaneler, seminer, eğitim ve sergi salonları, millet kıraathaneleri, mescit, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, çiçek bahçeleri ve yürüyüş parkurları olacak. Paşaköy Mahallesi'nde yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alana Huzur Bahçesi yapılacak. Yine Paşaköy Mahallesi'nde yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanda Tarım Park yapılacak. Proje içerisinde Sancaktepeli kardeşlerimizin meyve, sebze yetiştirecekleri hatta isterlerse çiçek dikecekleri hobi bahçeleri oluşturacağız. Komşularımızın evcil hayvanlarını gönül rahatlığıyla gezdirebileceği, onların kendi doğal alanları içerisinde oyunlar oynayabileceği ve evlerin kapalı alanlarından kurtulabilecekleri Sadık Dostlar Bahçesi yapacağız. Sancaktepeli hanımlara tohumlar dağıtacağız. Modern tarzda toprak ve saksı dağıtımı yapacağız. Hanımlar da pencere ve balkonlarında çiçek yetiştirecekler. Parklarımızın uygun alanlarına Çiçek Bahçeleri yapacağız. Her renkten her türden çiçekler buralarda buluşacak. Bu projeyle İstanbul'un endemik ve nadir tehdit altındaki bitkilerini koruma amacımız var. Biz AVM'lere çok sıcak bakmıyoruz. Onun için alışveriş caddelerimizi açık alanlarımızda yapacağız. Atatürk Caddesi'ni her iki tarafında da mağazaların, kafelerin ve dinlenme alanlarının olduğu güzel bir konsepte büründüreceğiz. Bin 500 yıllık Bizans sarayı olan Damatris Sarayı'nda kazı çalışmaları hala devam ediyor. Biz bu sarayın restorasyon çalışmalarını yaptıracağız. Buradan çıkan tarihi eserleri sergileyeceğiz" diye konuştu.



"Sancaktepeliler spora doyacak"



Sancaktepe'de spor tesislerini çoğaltarak herkesin spor yapmasını sağlayacaklarını ifade eden Döğücü, "Çocuklar için kaykay ve paten parkları yapacağız. Parklarımızın içinde de Macera Parkları olacak. Macera Parkları, içerisinde gençlerin keyifle vakit geçirebileceği, kendi aralarında etkinlikler yapabilecekleri bir park olacak. Spor tesislerimizi çoğaltacağız. Özellikle kadınlarımız bizden kendilerine ait spor salonları istediler. Bizde bayanlar için fitness salonları yapacağız. Osmangazi Mahallesi Sadi Sokak'ta bin 638 metrekare alan üzerine kapalı yüzme havuzumuzu yapacağız. Atatürk Mahallesi'nde de kapalı spor tesisi inşa edeceğiz" dedi.



"22 yeni okul geliyor"



İlçede tekli eğitime geçip, eğitimin kalitesini artıracaklarını belirten Döğücü, "Biz ilçemizin gençlerinin geleceğe dair hayallerini geliştirebilecekleri ve üretebilecekleri AR-GE ve İnovasyon Ofisleri kuracağız. Millet Kütüphanelerini geliştireceğiz. Çalışan annelerimizin çocukları yalnız kalmasın diye 19 mahallemize 19 kreş yapacağız. İlçemizde tekli eğitime geçeceğiz. Sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmak ve kaliteli eğitim için çalışacağız. İlçemize 22 tane yeni okul kazandıracağız" şeklinde konuştu



"Anadolu Yakası'nın ilk fuar alanı Sancaktepe'ye yapılacak"



Anadolu Yakası'nda hiç fuar alanı olmadığını ve Sancaktepe'nin ulaşılabilir bir ilçe olmasından dolayı ilçeye bir fuar alanı kazandırmak istediklerini söyleyen Döğücü, Sancaktepe'de pek çok sosyal projeleri olduğunu vurgulayarak, "Paşaköy Mahallesi'nde zabıtanın karakol olarak kullandığı boş bir bina var. Biz oraya vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği, güzel havayı teneffüs edebileceği çok güzel bir sosyal tesis yapmayı planlıyoruz. "Acil Hayat Butonu" projemizle de evde tek başına veya iki kişi olan yaşlılarımızın kollarına bir cihaz takılacak. Diğer butonu da bizim çağrı merkezimizde olmak üzere acil durumlarda kendilerine ulaşıp, acil müdahalelerimizi yapacağız. İlçemize istihdam ve ekonomik anlamda ve ticaret hacminin geliştirilmesinde müthiş katkıları olacak, sektör temsilcilerini buraya davet edebileceğimiz ve sektör temsilcilerinin hedef pazar kitlesi ile buluşmasını temin eden bir fuar merkezi projemiz var. Anadolu Yakası'nda hiç fuar alanı yok. İlçemizin hem TEM otoyolunda hem Kuzey Marmara otoyolundan ve hızlı trenle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile bağlantıları çok iyi. Biz bunları fuar alanı ile değerlendirmek istiyoruz. Mahallelerimizin uygun alanları içerisinde kafeterya, idare ofisleri, ibadethanelerin olduğu kapalı semt pazarları kuracağız. Vatandaşlarımız bu sayede daha hijyenik ortamda alışveriş yapabilecekler. Her mahallemize muhtarlığın, sağlık ocağının, kütüphanenin, spor salonlarının ve meslek edindirme kurslarının kompakt olarak bir arada bulunacağı Mahalle Konakları yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Şehir hastanesine istihdamda Sancaktepeli vatandaşlara öncelik tanınacak"



Sancaktepe'nin gurur projesi olan şehir hastanesi projesiyle ilçenin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında hem sağlık turizmini geliştireceğini hem ulaşımın kolaylaşacağı hem de istihdamın artacağını dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Döğücü, "Şehir hastanemiz Anadolu Yakası'ndaki tek şehir hastanesi olacak. 3 milyon 330 bin metrekarelik bir alana kurulacak. Tamamlandığında da 4 bin 200 yatak kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olacak. Bunun için Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Şehir hastanesinin hem alanı büyükşehrimiz ile birlikte planlanacak hem de yanına komşu mahallelerin okul, spor alanları, yeşil alanlar, cami ve park alanı gibi donatı ihtiyaçlarını da buradan çok güzel karşılayacağız. Bu proje vasıtası ile TEM otoyolundan, Kuzey Marmara otoyolundan ve bağlantı yollarından çıkışlar da verilerek ilçemizin ulaşımına büyük katkılar olacağını biliyoruz. Proje ilçemizi cazip hale getirecek ve sağlık turizmine de, istihdamına da çok büyük katkı sağlayacak. Ayrıca bu hastanemizde çalışacakların öncelik olarak Sancaktepeli vatandaşlarımız olmasını sağlayacağız" diye konuştu.



"Kapalı otoparklar ile Sancaktepe'nin park sorunu ortadan kalkacak"



Sancaktepe'nin park problemini kapalı otoparklar ile rahatlatacaklarını kaydeden Döğücü, "Sarıgazi'ye kent meydanı ve alt geçit yapacağız. Sarıgazi girişindeki trafiği rahatlatmak bizim boynumuzun borcu. Bu konuda elimizde çok büyük bir imkan olarak ulaşımın duayeni Binali Başkanımız var. Binali Başkanımız ile birlikte trafik yoğunluğunu çözeceğiz. Otoparklarımız ne yapıp edip çoğaltacağız. Büyükşehrimizin bu konuda ciddi çalışmaları var. Hem büyükşehrin hem bizim projelerimiz ile Fatih Mahallesi başta olmak üzere otopark sorununu rahatlatmak için elimizden geleni yapacağız. Sarıgazi Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde 9 bin 300 metrekarelik alanda 270 araç kapasiteli katlı otopark ve üzerine de kapalı semt pazarı yapılacak. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına en modern şekilde katlı otoparkımızı yapacağız. Hastaneye gelen vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla araçlarını bırakmalarını sağlayacağız " dedi.



"Sancaktepe ulaşımında devrim yaşanacak"



İlçe içerisindeki trafiği rahatlatacak pek çok yeni projeyi açıklayan Döğücü, Üsküdar-Sancaktepe Metrosu'nun da en kısa zamanda yapılacağını belirterek, "Yakacık Caddesi ve Osmangazi Caddesi arasındaki yoğun trafiğin engellenmesi, trafiğin hızlı bir şekilde akmasını sağlamak ve Samandıra'nın olumsuz trafiğini rahatlatmak için iki caddemizi birbirine bağlayacak 20 metre genişlikte, 2 bin 600 metre uzunluğunda yol projemiz var. En kısa zamanda bunu açmak için çalışmalarımız şimdiden başladı. Trafik yoğunluğunun ölçülerek rahatlatılması ile ilgili bir çalışmamız var. Günlük müdahaleler yapılır ama biz köklü bir çözüm getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi teknolojik ve bilimsel bir çalışma var. Kavşaklara ve güzergahlara kameralar yerleştirerek sorunun nereden kaynaklandığını belirleyen ve ona göre çözümler getiren bir teknolojiyle ilçemiz içerisindeki trafiğe bir düzen getirmeyi planlıyoruz. İlçemizin trafiğini rahatlatmak ve alternatif ulaşım ağı oluşturmak için 25 metre genişlikte ve 2 bin 400 metre uzunluğunda, TEM otoyolunun bağlantı yolundan başlayarak Fatih Mahallesi'nde, Akpınar Mahallesi'nde ve Veysel Karani Mahallesi'nde orman kenarından geçecek şekilde hazırlanmış olan orman yolu projemiz var. Bunun dışında hep dillendirdiğimiz hep duyduğumuz Üsküdar-Sancaktepe Metro projemiz var. Bu proje için Binali Başkanımız söz verdi. Biz de bunun takipçisi olacağız ve yeni baştan hızlı bir şekilde başlayarak ulaşımımıza çok büyük bir rahatlama getireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

