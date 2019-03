AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü: İş Kurmak İsteyene Hazır Ofis Verilecek

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, "İş kurmak isteyen gençlere hazır ofis vereceğiz" dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, "İş kurmak isteyen gençlere hazır ofis vereceğiz" dedi.



AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, 29 Aralık'ta adaylığı açıklandıktan sonra Sancaktepe'nin her bölgesinden vatandaşlarla, muhtarlarla ve STK'larla görüştüğünü söyleyerek, Sancaktepe'nin İstanbul'un bir özeti olduğunu vurguladı. Döğücü, "Bana ilk ve en sık gelen talep yeni otoparklar yapılması yönünde, ekiplerimiz çalıştı projelerimizi oluşturduk" diye konuştu.



"30'UN ÜZERİNDE PROJE HAZIR"



Sokaklara araçların park edilmesinden kaynaklı olarak hem trafik yoğunluğunun artması hem komşular arasında rahatsızlıkların meydana gelmesinden dolayı otopark talebinin sık sık geldiğini dile getiren Döğücü, "Bizim ilçemiz 2009'da kurulan bir ilçe, üç beldenin birleşiminden oluşan bir ilçe ve bu 10 yıllık süreçte çok hızlı göç almış bir ilçe. 2009 yılında 241 bin olan nüfus, şu anda 414 bine çıkmış durumda. Dolayısı ile hızlı göç almanın doğurduğu ihtiyaçlara hızlı şekilde cevap vermek gerekiyor. Biz de inşallah bunun çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz çalıştı projelerimizi oluşturduk. İnşallah 30'un üzerinde projemiz şu anda hazır, Sancaktepeli hemşerilerimize tanıttık" ifadelerini kullandı.



"ŞEHİR HASTANESİ, İLÇEYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"



Hazırlanan bu projelerin kadınlara, gençlere, engelli ve yaşlılara özel olacak şekilde planlandığını belirten Şeyma Döğücü, Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne özellikle dikkat çekerek, "Bizim ilçemiz için belirlenmiş şehir hastanesi projemiz var. Bu bizim ilçemiz için büyük şans. İlçemize ekonomik anlamda katkısı çok olacak. Hem sağlık turizmi anlamında bize getirisi çok olacak hem de şehir hastanesinin büyük bir kompleks olmasından dolayı bağlantı yollarıyla ilçemize ulaşım anlamında da çok büyük katkıları olacak. 4 bin 200 yataklı Avrupa'nın da hemen hemen en büyük hastanelerinden biri bizim ilçemizde olacak ve ilçemizdeki işsizlik problemine de istihdam anlamında çok katkıları olacak bir proje. Şehir hastanemizin hemen yakınına da çok güzel bir millet bahçesi projemiz var. İçinde kaykaydan paten parklarına; macera parklarından millet kütüphanelerine kadar çok değişik sosyal alanların olduğu bir proje olacak" dedi.



"ATATÜRK CADDESİ GENİŞLETİLİP 'PRESTİJ CADDESİ' OLACAK"



Esnafa yeni ve daha güzel alanlar açmak istediklerini ifade eden Döğücü, "Sancaktepe'deki Atatürk Caddesi daha da genişletilerek "Prestij cadde" haline getirilecek. Bu cadde ile bölge ekonomisi canlandırılacak.Bizim hemşerilerimiz kendi ilçelerinde alışveriş yapmak istiyor, esnafımız da kendi ilçesinden para kazanmak istiyor. Bu prestij caddesi her iki kesime de destek olacak. Tretuvar çalışması ve ışıklandırmalar hızla yapılacak. Hatta başarabilirsek, çok istiyorum, caddemizi bir nostaljik tramvay ile süsleyeceğiz" diye konuştu.



HER MAHALLEYE BİR KREŞ



Sancaktepeli kadınlardan ise kreş konusunda yoğun bir talep geldiğini belirten Döğücü, "Onlar için de 19 mahalleye 19 kreş projemiz olacak. Çalışan kadınlarımıza yönelik veya çocuklarının eğitim almasına yönelik kreşler açacağız" dedi.



İŞ KURMAK İSTEYEN GENÇLERE HAZIR OFİS VERİLECEK



Sancaktepe'de yoğun olan genç nüfus için de projeleri olduğunu söyleyen Şeyma Döğücü şöyle konuştu:



"Her mahallemize inşallah gençlerimize yönelik de çok güzel projelerimiz var. Sancaktepe'de genç nüfus fazla ve onları desteklemek istiyoruz. Kolektif House isimli, yurt dışında da uygulanan bir proje var. Büyük hangarlarda küçük küçük ofisler oluşturacağız. Yan yana olan bu ofislerin masasını, sandalyesini, telefonunu, teknik donanımını sağlayarak onların işlerine başlamaları aşamasında bir imkan sunacağız. Gençlerimiz oradan kendi işlerini kurmak için çabalayacaklar. İşlerini kurduktan sonra da bir başka arkadaşlarına bırakacaklar. Bir de yine gençlerimize yönelik araştırma, geliştirme ve etkileşim ofisimiz olacak. Gençlerimizin hayalleri çok güzel, onların teknolojik yapıyı kullanmaları çok önemli. Biz onlara mekanlar ve teknolojik imkanları sağlayarak onları yeni yeni şeyler üretmeleri konusunda da destekleyeceğiz." - İstanbul

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım

Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz

Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm