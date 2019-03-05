Son Dakika Haberleri: AK Parti Sancaktepe Mitingi - Mevlüt Uysal (2)

AK Parti Sancaktepe Mitingi - Mevlüt Uysal (2)

32 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:12 Kaynak: AA

İstanbul, Mevlüt Uysal, Sancaktepe, Güncel
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