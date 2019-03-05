AK Parti Sancaktepe Mitingi - Mevlüt Uysal (2)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

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