AK Parti Sancaktepe Mitingi - Mevlüt Uysal (2)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:12 Kaynak: AA
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