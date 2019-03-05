Son Dakika Haberleri: AK Parti Sancaktepe Mitingi - Şeyma Döğücü

AK Parti Sancaktepe Mitingi - Şeyma Döğücü

11 dakika önce

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:28 Kaynak: AA

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