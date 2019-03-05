AK Parti Sancaktepe Mitingi - Şeyma Döğücü
11 dakika önce
AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi Önünde düzenlenen Sancaktepe Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:28 Kaynak: AA
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