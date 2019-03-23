Son Dakika Haberleri: AK Parti Sandık Eğitim Çalışması Geçekleştirdi

AK Parti Sandık Eğitim Çalışması Geçekleştirdi

26 dakika önce

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı sandık eğitim çalışması seçim koordinasyon merkezinde Milletvekili Ahmet Aydın'ın katılımı ile gerçekleşti.

AK Parti Sandık Eğitim Çalışması Geçekleştirdi, System.String[]
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı sandık eğitim çalışması seçim koordinasyon merkezinde Milletvekili Ahmet Aydın'ın katılımı ile gerçekleşti.

Adıyaman merkez ilçe sınırları içerisinde 669 adet sandık yönetim kurulu üyelerine konusunda uzman il hukukçusu, il eğitmeni ve il hatipleri tarafından sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 31 Mart Seçimlerinde sandıklara sahip çıkmak gerektiğini belirterek, "Bu seçimin tedavisi yok. Her seçim önemlidir ama bir taraftan belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi seçimiyle Adıyaman'ın kaderini belirleyeceğiz ama öbür taraftan mazlumların mağdurların sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma seçimidir. Ülkenin bekasını ilgilendiren seçimdir. Hepimiz görevimizi çok iyi bileceğiz. Nerede duracağımızı, hakkımızı hukukumuzu bileceğiz. Sandıklar size emanettir. Sizler bu davaya gönül vermiş kişilersiniz" dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, sandık sorumlusu, salon sorumlusundan okul sorumlusuna kadar yapması gerekenleri sıralayarak, sandığa sahip çıkmak gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:34 Kaynak: İHA

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