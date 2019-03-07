Son Dakika Haberleri: AK Parti Sandık Görevlilerine Seminer

AK Parti Sandık Görevlilerine Seminer

2 saat önce

Kavak'ta, AK Parti sandık görevlilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

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Kavak'ta, AK Parti sandık görevlilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminere AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Korkmaz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile sandık görevlileri ve müşahitleri katıldı.

Seminerde Tuba Taş ve Ayşegül Korkmaz tarafından seçim sandığı, sandık kurulu, oy pusulaları, oy kullanma, sandıkların açılması ve oy sayımı hakkında bilgi verilerek, sandığa sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi.

Korkmaz, "Kavak'ta 109 sabit ve 1 seyyar sandıkta 17 bin 106 seçmen oy kullanacak. Görevli olduğunuz sandığa sahip çıkınız. Oy kullanacaklara iyi izahatta bulununuz. Sandığın kesinlikle bulunduğu yerden dışarı çıkmasına müsaade etmeyiniz." dedi.

Seminer, slayt gösterimi ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA

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