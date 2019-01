AK Parti Şanlıurfa'da Çalışmalar Sürüyor

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet saatçi güven, Milletvekili Gülender Açanal ve beraberindeki AK kadın teşkilatı ile bir araya gelip 31 Mart İçin zafer mesajları verdi.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güven, bir araya geldiği AK Parti kadın kolları teşkilatı ile birlik ve beraberlik mesajları verdi. AK Parti'nin kurulduğu ilk günden beri AK kadınların davasına, partisine, memleketine ve geleceğine daima sahip çıktığını belirten güven, "AK Parti bir "Erdemliler" hareketidir. AK Parti Kadın Kolları bu hareketin daimi öncüsüdür. Konu memleket meselesi oldu mu kadınlarımız sadece elini değil gönlünü ver gövdesini de taşın altına koymaktan asla geri kalmamıştır. Bugün burada Milletvekilimiz Gülender Açanal mevcut belediye başkanımızın eşi Sema, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül 'ün eşleri Betül Beyazgül, il başkanımız Bahattin Yıldız 'ın eşleri Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç'ın eşleri, belediye başkan adaylarımızın eşleri ve kadın kolları teşkilatımızla bir kez daha bir aradayız. Her seçimde olduğu gibi 31 Mart mahalli seçimler içinde bizler kadın kollarımızla ve belediye başkan eşlerimizle sahada çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Ev-ev, kapı-kapı dolaşacağız ve ilimizin çok değerli hanımlarına ve genç kızlarımıza ulaşacağız. Bugün buradan Şanlıurfa 'ya ve Ülkemiz kadınlarına birlikteliğin, inanmışlığın ve adanmışlığın zaferi getireceği mesajını vereceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi yine bıkmadan usanmadan sahada olacağız çünkü biliyoruz ki 31 Mart seçimleri hem ülkemiz hem ilimiz hem de devletimizin bekası için büyük önem arz ediyor. Kadın kolları mahalle başkanımızdan, Kadın kolları üyelerimize, belediye başkan eşlerimizden kadın belediye meclis üyemize kadar her kadememizle tarihe Ak Kadınların Zaferi olarak geçecek bir seçimle noktalayacağız. Bizler bunu hep birlikte başaracağız buna inanıyoruz ve bunu başaracak gücümüz var" dedi.Güven, "Bugünden itibaren kadın kollarımız, belediye başkan eşlerimizle Elele kol kola gece demeden gündüz demeden çalışacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın kadınlarımıza verdiği önem, kadınlarımıza Ak Parti Hükümetleri dönemlerinde yaptıkları ortadalar. Bugün demokrasi kadınlarımızın güvencesi altındadır. Biz kadın kolları olarak cumhurbaşkanımıza Şanlıurfa'dan Kadın Kolları olarak güçlü bir mesaj vermemiz lazım. Yine Şanlıurfa'mızda kadınlarımızın yaşadığı sorunların da farkındayız, yine bu sorunların tamamen ortadan kalkması için de bir bütün olmamız ve daha çok çalışmamız gerekmektedir. Kadınlarımızı bugün artık her sorunun üstesinden gelebilecek potansiyelde ve donanımdadır. Cumhurbaşkanımız " Kale içten fethedilecek" diyerek kadınlarımızı işaret etmektedir. Biz de bu şiarla hareket edip, sahada daha da etkin olabilirsek zafer 31 Mart gecesi bizlerin olacaktır. Bunun bilincindeyiz, kadın Kollarımızla mevcut belediye başkan eşleri ile belediye başkan adayları eşleriyle, 13 ilçe kadın kollarımızla, il kadın kollarımızla hep birlikte güçlü kadınlar güçlü Şanlıurfa diyerek başaracağız" ifadelerini kulandı.Güven Konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür etti. - ŞANLIURFA