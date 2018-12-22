Son Dakika Haberleri: AK Parti Şanlıurfa'da Seçim Startını Verdi

AK Parti Şanlıurfa'da Seçim Startını Verdi

29 dakika önce

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı, düzenlediği basın toplantısıyla, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile seçim çalışmalarının startını verdi.

AK Parti Şanlıurfa'da Seçim Startını Verdi, System.String[]
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı, düzenlediği basın toplantısıyla, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile seçim çalışmalarının startını verdi.

Özel bir mekanda basın mensupları ile bir araya gelen Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile seçim çalışmalarının startını verdiklerini söyledi. Toplantıda, herkesim ile zaman zaman istişarelerde bulunacaklarını ve yapılacak projeler ile ilgili bilgi verildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Bildiğiniz gibi AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayımız Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte adayımız ile seçim çalışmalarımız sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise il başkanlığı görevindeyken Şanlıurfa'nın enerji sorunu ile ilgili önemli ölçüde yol kat ettiklerini söyledi. Beyazgül, "Şanlıurfa'nın enerji sorunu ile ilgili şikayetler direkt olarak Ankara'da Enerji Bakanlığı tarafından kurulan ofiste dikkate alınıyor. Çiftçimizin enerjisinin kesilmemesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu sorunların çözümü konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Toplantı, soru cevap şeklinde devam etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

Yaşam
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