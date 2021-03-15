AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, basın mensuplarıyla buluştu.

Kırıkçı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, temel hedefinin yeni bir siyaset vizyonu üretmek olduğunu söyledi.

Siyaset olarak rüzgarın sert estiği bir ilde yaşadığını belirten Kırıkçı, "Bizler tüm mekanizmalarımızla, hem basınımızla hem sivil toplumumuzla hem siyasi partilerimizle kenti kucaklama adına siyaseti daha yumuşak bir zemine, daha itibarlı bir çizgiye taşımanın niyetindeyiz. Kavgadan uzak, ötekileştirmeden uzak, herkesi kucaklayan, herkese dokunan bir siyaset yaklaşımı içerisinde olacağız." dedi.

Kırıkçı, konuşmasının devamında Ankara'da yürüttüğü temaslar, elektrik sorunu, çiftçilerin talepleri, güneş enerjisi santralleri çalışmaları, GAP projeleri, eğitim ve sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda Başkan Kırıkçı'ya, İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Tanıtım ve Medya Başkanı İbrahim Halil Eşiyok ve başkan yardımcıları da eşlik etti.