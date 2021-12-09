AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Kırıkçı'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi - Son Dakika

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kırıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin algı ile yönetilemeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun kentteki bir programında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmaları durumunda çiftçiye enerjiyi bedava verileceği yönündeki sözlerini hatırlatan Kırıkçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorum hali hazırda CHP'li Büyükşehir Belediye olan Adana, Mersin, Hatay, Eskişehir ve İzmir gibi tarım şehirlerinde CHP elektriği bedava yapmış mıdır? Bunun cevabını versin. Eğer cevabı 'Hayır' ise bugün söylenen cümlelerin hiç bir kıymeti yoktur. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği GES sistemini biz AK Parti olarak zaten hayata geçirdik. Biz Şanlıurfa AK Parti İl Teşkilatı olarak enerji konusunda ve çiftçilerimizin diğer sorunlarını Tarım ve Orman Bakanımız ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızla sürekli olarak konuşmaktayız. Yine sulama birliklerine GES'lerini kurmaları ile ilgili lisans bir sonraki torba yasa ile kendilerine verilecek ve çiftçimiz GES üzerinden kendi enerjisini kendisi üretecektir. Sayın Kılıçdaroğlu araştırmadan afaki bir şekilde vaatlerde bulunuyor ama Şanlıurfa halkı aklı selim bir halktır. Elbette ki karşılığı olmayan siyasi vaatlere inanmaz. Yine muhtarlar hakkında bu 'memleketin mihenk taşı' dedi ama Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerekse çeşitli toplantılarla her daim muhtarlarla bir araya gelirken Kemal Kılıçdaroğlu ise 'bu memleket muhtariyet yönetimiyle mi yönetiliyor' demiştir."